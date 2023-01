Zack, cane eroe, stasera su Rai 1 trama e cast del film

Zack, cane eroe è la commovente pellicola in onda stasera in prima serata su Rai 1. Il lungometraggio, diretto da Lynn Roth, è stato distribuito in Italia il 21 Maggio 2021. Il film, ambientato in un campo di concentramento, viene trasmesso nella settimana della memoria. Zack, cane eroe è tratto dal romanzo israeliano The jewish dog Il giovanissimo August Maturo è misurato e commovente nell'interpretare il ragazzino deportato e stempera, almeno in parte, il tono cupo e inevitabile nella rappresentazione di una tragedia come l'Olocausto.

Trama del Film: Berlino, durante la Seconda guerra mondiale. All'apice della furia nazista, mentre divampa l'odio antisemita emanato attraverso la legislazione razziale, le famiglie ebree ancora libere vengono catturate e deportate verso i campi di concentramento. Tra di esse vi è anche quella del pastore tedesco Zack, un cane di spiccata vivacità che finirà però sotto la custodia di un ufficiale delle SS.

Dopo qualche tempo, Zack verrà addestrato a riconoscere, intimorire e attaccare gli ebrei all'interno dei campi. Un giorno, però, accadrà qualcosa di imprevedibile: tra i prigionieri ritroverà il piccolo Joshua, il figlio dei suoi vecchi amati padroni.

Sia per il bambino che per il cane, questo sarà un inequivocabile segno di speranza. Così, Zack e Joshua fuggiranno dalla prigionia, con l'auspicio di poter raggiungere, miracolosamente, la lontana terra d'Israele

Il cast di Zack - Cane eroe vede il giovane August Maturo nei panni di Joshua. Ken Duken è Ralph, Ayelet Zurer interpreta Shoshonna, Adam Porogi è Samuel, Lois Robbins è Greta, Viktoria Stefanovszky è Rachel, Miklos Kascsy veste i panni di Frank Heinz. Al loro fianco troviamo Miklós Béres, Gábor Nagypál, Zsolt Páll, Piroska Mészáros, Levente Molnár, Alexis Latham, Máté Haumann, Péter Scherer, Peter Linka, Géza Bodor, Zsuzsa Gyongy, Hans Peterson, Ákos Inotay, Péter Fancsikai, Viktor Dénes, Karen Gagnon. La sceneggiatura è firmata da Asher Kravitz e dal regista Lynn Roth

Dove vederlo:Zack, cane eroe sarà in onda stasera su Rai1 dalle 21:25, e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Da domani sarà possibile riguardare la puntata sullo stesso sito di RaiPlay nella sezione dedicata o nella striscia di Rai2.