Zachary Levi presterà la voce al protagonista del film di Natale Teddy’s Christmas

Da spia, a principe a supereroe. Zachary Levi sarà l'orsetto Teddy nella versione doppiata del film di Natale di produzione norvegese Teddy's Christmas, che si è già rivelato un grande successo in diversi paesi.

Lo abbiamo visto nel ruolo della spia Chuck nell'omonima serie tv. Lo abbiamo visto visto doppiare iconici personaggi animati come Flynn Rider/Eugene in Rapunzel e Gnomeo in Gnomeo e Giulietta. E più di recente lo abbiamo visto nei panni del supereroe Shazam nell'omonimo franchise DC. Ora, però, Zachary Levi presterà la voce a un altro tipo di eroe... L'amico d'infanzia di tanti bambini: l'orsetto Teddy.

Protagonista del film di Natale Teddy's Christmas, l'orsacchiotto arriverà quest'anno negli Stati Uniti grazie a Capelight Pictures e Blue Fox Entertainment proprio doppiato dal celebre attore americano (in Italia la pellicola sarà invece distribuita da Lucky Red).

"Siamo più che entusiasti di avere Zachary Levi come doppiatore di Teddy per l'America del Nord! È attore di grande talento con una voce unica, che lo rende la scelta perfetta per il ruolo!" ha affermato Solveig Langeland, managing director di Sola Media, a cui è stata affidata la gestione dei diritti globali del film.

Chuck: Zachary Levi spera ancora di realizzare un film sequel

Uscito nel 2022, Teddy's Christmas è ad oggi il film norvegese di maggiore successo di sempre, come riporta anche Variety.

"Fiocchi di neve, mandorle fragranti e luci scintillanti creano l'atmosfera perfetta per la visita di Mariann al mercatino di Natale, quando all'improvviso la bambina scopre un incredibile segreto: lì su uno degli scaffali, il più dolce degli orsacchiotti di pezza ha appena mosso la testolina, e ha iniziato a tirare su con il naso" si legge nella sinossi ufficiale di Teddy's Christmas "Sentendo subito una forte connessione con l'orsetto, Mariann non riesce a pensare a un regalo di Natale migliore di quello da chiedere, e cerca di ottenerlo. Ma Teddy ha già i suoi piani: lui sogna di avere un proprietario facoltoso che possa mostrargli tutto ciò che il mondo ha da offrire. Ma quando Teddy viene portato via e condotto in un capanno nel bosco, il suo nuovo migliore amico, il porscospino Bolla, lo aiuta a capire cosa conta davvero nella vita".