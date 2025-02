Zachary Levi: "Sostenere Trump era più importante che salvare la mia carriera"

Zachary Levi è uno degli attori che ha sostenuto pubblicamente la ricandidatura di Donald Trump a fronte di una Hollywood massicciamente democratica. Per questo l'interprete di Shazam è stato criticato e osteggiato, ma lui non si pente.

Ospite del Megyn Kelly Show, Levi ha spiegato: "Mi sono sentito in pace perché sapevo che questo era più importante che salvare la mia carriera. Penso che troppo spesso cadiamo in questi paradigmi, in questi processi mentali di autoconservazione, e questo non va bene. Dobbiamo essere saggi se vogliamo sopravvivere e prosperare, ma non possiamo semplicemente prendere decisioni in base al timore".

In un primo tempo il candidato favorito dell'attore era Robert F. Kennedy Jr., ma dopo che Trump è divenuto il candidato repubblicano in corsa contro Kamala Harris Levi lo ha ufficialmente appoggiato durante una manifestazione nel Michigan il 28 settembre.

Un primo piano di Zachary Levi

La paura di perdere il lavoro

Di fronte a una hollywood schierata massicciamente contro Trump, Zachary Levi si è attirato addosso le critiche per le sue posizioni impopolari.

"Di cosa ho veramente paura alla fine della giornata? Che in qualche modo perderò posti di lavoro in un settore che credo stia completamente crollando e che comunque non creerà nemmeno posti di lavoro per me tra qualche anno?" ha aggiunto. "Spero che non accada e finora non è accaduto, ma se la mia carriera finisse che importanza può avere se il mondo precipita?"

Zachary Levi sul set di Shazam

Levi si augura che Trump "faccia almeno ciò che ha promesso in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose che speravo segretamente che facesse perché, dannazione, meritiamo di sapere cosa sta succedendo", ha aggiunto l'attore, soffermandosi sulla crisi dell'industria.

"Ci stiamo indebolendo. La pandemia e gli scioperi... hanno già eroso così tanto", ha detto. "Il mio grido a tutti voi là fuori, voi elettori di Trump nascosti, è ora o mai più. Fate quello che senti di dover fare. Se haavetei bisogno di uscire allo scoperto e dirlo pubblicamente, se ritenete di non poterlo ancora fare, allora non fatelo. Non farei mai pressioni per farlo. Ma sappiate che se ciò di cui avete paura è in qualche modo il contraccolpo di un settore che molto presto non esisterà più, allora non lasciate che questo ti trattenga".