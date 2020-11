Zachary Levi protagonista di The Unbreakable Boy

Zachary Levi sarà il protagonista di The Unbreakable Boy, un nuovo film prodotto da Kingdom Story Company e Lionsgate. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, precedendo quindi l'inizio della produzionne di American Underdog: The Kurt Warner Story.

Il progetto si basa sul libro scritto da Scott M. LeRette con Susy Flory e Jon Gunn si occuperà della sceneggiatura e della regia di The Unbreakable Boy. Tra i produttori ci saranno anche gli Erwin Brothers e Kevin Downes.

Zachary Levi avrà la parte del padre di Austin, un ragazzo affetto da una rara malattia ossea e autismo.

Ciò che rende il ragazzo davvero unico è però la sua prospettiva gioiosa, divertente e piena di vita all'esistenza che trasforma e unisce tutte le persone che lo circondano. Il protagonista cambierà la sua vita quando inizia a non considerare Austin come il simbolo di qualcosa di spezzato, ma come il trionfo di uno spirito indistruttibile.

Tra i prossimi progetti di Zachary Levi ci sarà anche Shazam: Fury of the Gods, sequel del film tratto dai fumetti che ha ottenuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica.