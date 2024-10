Zachary Levi torna ad incoraggiare i sostenitori nascosti di Trump: "È ora o mai più"

Zachary Levi ha invitato i conservatori che popolano il mondo di Hollywood e che finora non si sono esposti pubblicamente a dichiarare il proprio sostegno a Donald Trump. Tra meno di due settimane, gli elettori americani andranno alle urne per fare la propria scelta.

Da una parte l'ex presidente Trump, 78 anni, per i repubblicani, e dall'altra Kamala Harris, 60 anni, attuale vicepresidente, per i democratici. Chi di loro guiderà per i prossimi quattro anni gli Stati Uniti d'America?

Uscire allo scoperto

Se da un lato Harris ha goduto del sostegno di alcune grandi star del mondo dello spettacolo americano, da Taylor Swift a Oprah Winfrey e Beyoncé, Trump ha manifestato parecchie difficoltà ad ottenere il supporto di grandi celebrità.

Uno dei pochi ad aver pubblicamente espresso la propria preferenza per Trump è stato proprio Zachary Levi, che ha deciso di fare un appello in un video su Instagram:"Ci sono molti nella mia industria a Hollywood, che tra l'altro mi hanno inviato parecchi messaggi, terrorizzati all'idea di dichiarare pubblicamente che voterebbero per Donald Trump".

Fine di Hollywood

"È per questo che non li vedete" prosegue "È per questo che non sono molto presenti, perché sanno che ci sono delle conseguenze per questo tipo di cose. Il mio appello a tutti voi là fuori, conservatori non dichiarati, elettori di Trump nascosti, è ora o mai più".

Dopo aver invitato i colleghi conservatori ad esporsi, Zachary Levi chiude il suo discorso sulla questione alludendo anche ad una presunta fine di Hollywood:"Fate quello che ritenete necessario: se dovete dichiararlo pubblicamente, fatelo. Se sentite di non poterlo fare, non fatelo. Non vi metterei mai sotto pressione per farlo. Ma sappiate che, se ciò che vi spaventa è la reazione di un'industria che presto non esisterà più, allora non lasciate che sia quello a trattenervi".