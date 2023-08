Zachary Levi contro Hollywood: 'Inganna con film spazzatura'

Zachary Levi non le manda certo a dire. Ospite di una convention, la star di Shazam! Furia degli dei ha attaccato il sistema Hollywood dichiarando che molti di quelli prodotti non sono altro che film spazzatura. Affermazione che fa seguito a quella, altrettanto discussa e altrettando dura, con cui aveva criticato anche lo sciopero SAG-AFTRA.

Sabato 12 agosto Zachary Levi è stato ospite del Chicago Fan Expo dove, rispondendo a una domanda arrivata dal pubblico, ha dichiarato: "Personalmente ritengo che molti dei contenuti prodotti a Hollywood siano spazzatura: a loro non importa nulla di rendere un film davvero eccezionale per voi, ragazzi. Non lo fanno". L'interprete di Shazam ha poi continuato: "Quante volte capita di guardare un trailer e dire 'Oh mio Dio, sarà bellissimo!'. Però poi si guarda il film e 'Questo è tutto?'. A loro basta sapere che, una volta pagato il biglietto e seduto in sala, ormai hanno preso i tuoi soldi. L'unico modo per cambiare questo stato di cose è non andare a vedere quei film spazzatura. Dobbiamo attivamente non scegliere la spazzatura. Aiuterà, aiuterà molto".

Parole le sue che hanno destato scalpore perchè pronunciate da un attore che notoriamente lavora con le maggiori casa di produzione in film, ad altissimo budget, presi spesso di mira per le stesse ragioni da lui esposte. Se il pubblico accorso a Chicago ha applaudito la sua franchezza, non altrettanto è avvenuto tra i fan del DCEU, che ora temono altre eventuali pugnalate di Levi alla Warner Bros. in un momento già non facile. Soprattutto dopo il mezzo flop di Shazam! Furia degli Dei, accolto piuttosto male tanto dalla critica quanto al botteghino.

La crtitca allo sciopero SAG-AFTRA

Nei giorni precedenti Zachary Levi era già balzato agli onori delle cronache hollywoodiane per aver parlato in maniera critica, durante il Comic-Con di Manchester, di alcune regole imposte dallo sciopero SAG-AFTRA da lui definite stupide. "Non posso parlare di nulla al momento ed è molto stupido. Non posso parlare di film in cui sono stato un supereroe nè di show in cui ho interpretato un nerd che lavorava da Best Buy. E nemmeno di film animati in cui sono stato un fantastico principe. Non sono autorizzato".