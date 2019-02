Zac Efron, sexy e senza maglietta nelle foto sotto una cascata!

Marica Lancellotti

Doveva essere un buon compleanno per il suo fratellino ma il regalo, Zac Efron, l'ha fatto a tutte le sue fan mostrandosi bagnato e senza maglietta in un set di foto che lo vedono, sotto una cascata, strapazzare di coccole il festeggiato del giorno, suo fratello Dylan.

Cuore tenero, il nostro Zac, che ha accompagnato le immagini con un dolce messaggio da fratello maggiore: "Buon compleanno @dylanefron! Onestamente, neppure nei miei sogni più remoti, avrei mai immaginato che quella piccola peste, diavoletto, mostriciattolo del mio fratello minore sarebbe diventato un giorno il mio migliore amico. Sono così orgoglioso dell'uomo che sei diventato. Andiamo a salvare il mondo insieme - una cascata alla volta. Ti voglio bene fratellino!". Il post ha fatto il pieno di like - oltre 3 milioni - e di commenti - più di 13.000.

La schiera di ammiratrici, dunque, non si stanca mai di sospirare davanti al fisico scolpito di Zac Efron, che l'ex teen idol di High School Musical mostra spesso più che volentieri. Non soltanto per beneficenza, come fu per aiutare degli amici a lanciare l'azienda produttrice di skateboard, ma anche sullo schermo, cosa che, nel 2014, gli ha fatto guadagnare una statuetta agli MTV Awards per la "miglior scena senza maglietta" nel film Quel momento imbarazzante. In quell'occasione, per mostrare ancora una volta quanto il premio fosse meritato, Rita Ora gli strappò letteralmente la camicia di dosso. Per chi invece lo preferisce più vestito: recentemente Zac è stato protagonista di Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile di Joe Berlinger, mostrato al Sundance Film Festival e che verrà distribuito da Netflix durante il prossimo autunno. Nel film Zac Efron è molto lontano dallo stereotipo un po' romantico e molto sexy: interpreta Ted Bundy, serial killer americano autore di oltre trenta efferati omicidi ai danni di giovani ragazze tra il 1974 e il 1978.

