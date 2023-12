Zac Efron riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame: l'omaggio ai genitori e a Matthew Perry

La star di High School Musical, Zac Efron, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della stella sulla Hollywood Walk of Fame e per l'occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni a People, elogiando i propri genitori per il supporto costante che gli hanno fornito nel corso della sua crescita e carriera.

"Mia mamma e mio papà sono la ragione per cui sono qui oggi. Hanno creduto in me e non so come abbiano fatto. Dev'essere stato difficile portarmi avanti e indietro per provini quando avevo 15 anni, tre ore da Arroyo Grande fino a qui, solo per avere una piccola possibilità. Hanno creduto in me e sono rimasti al mio fianco nonostante tutto. E credo che abbiano sacrificato molto per sostenermi nel corso degli anni. Quindi, averli qui e vederli entrambi di persona... mi commuove. È molto speciale, significa tanto per me".

Il ricordo di Matthew Perry

Nel corso della cerimonia, Efron ha ricordato anche Matthew Perry, con il quale recitò in 17 Again - Ritorno al liceo:"Era così gentile e generoso con me. Collaborare con lui e Burr Steers [il regista] è stato così divertente e mi ha davvero spronato e motivato in molti modi. Mi ha davvero spronato nel capitolo successivo della mia carriera e per questo, grazie mille Matthew. Penso molto a te oggi".

Oltre alla famiglia, composta dal padre David Efron, dalla madre Starla Baskett, e dal fratello Dylan, Zac Efron era in compagnia degli amici e colleghi Miles Teller e Jeremy Allen White.