Z: vuole giocare stasera su Rai 4 l'horror di Brandon Christensen: trama e cast del film

Stasera, 5 settembre 2023, torna l'horror su Rai 4 con Z: vuole giocare, un film del ciclo Dark Thriller. La pellicola del 2019 è diretta da Brandon Christensen che ha scritto la sceneggiatura avvalendosi della collaborazione di Colin Minihan. La colonna sonora è stata composta da Brittany Allen. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Z: Vuole giocare: Jett Klyne in una scena del film

Z: vuole giocare: Trama

Elizabeth e Kevin cominciano ad avere sospetti che il figlioletto di otto anni Joshua stia sviluppando dei disturbi mentali: il bambino ha dei comportamenti strani, a volte anche violenti, di cui attribuisce la colpa a Z, che dice essere il suo nuovo amico invisibile. Il vero campanello d'allarme scatta quando Elizabeth parla di questa inquietante figura al dottor Seager, che ha seguito anche lei da bambina, scoprendo così che Z ha fatto parte anche dell'infanzia della donna, nonostante la sua mente lo avesse completamente rimosso.

Z: Vuole giocare: una scena del film

Curiosità

Alla fine del film, durante i titoli di coda si legge: "Brandon Christensen vorrebbe ringraziare sua moglie Alissa per la sua ispirazione per Z. Ha avuto degli anni difficili, per non dire altro, ma la sua forza ha permesso alla nostra famiglia di andare avanti senza intoppi. Vorrebbe anche ringraziare i suoi genitori Rod e Brenda per avergli permesso di vivere di nuovo con loro mentre realizza un altro film".

Z: Vuole giocare: Chandra West in una scena del film

Interpreti e personaggi

Z: Vuole giocare: Stephen McHattie in una scena del film

Critica e trailer

La nostra recensione di Z: vuole giocare

Z: Vuole giocare è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 97% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 63 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.5 su 10