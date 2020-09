Your Name: Lee Isaac Chung regista e sceneggiatore della versione live-action

Il film animato Your Name avrà un adattamento live-action prodotto da Bad Robot e Paramount, e Lee Isaac Chung si occuperà della sceneggiatura e della regia.

La prima bozza dello script è stata firmata da Emily V. Gordon e in precedenza da Eric Heisserer.

J.J. Abrams sarà il produttore della nuova versione di Your Name. in collaborazione con Genki Kawamura, mentre Toho distribuirà il lungometraggio in Giappone.

Sul grande schermo si assisterà alla storia di due teenager dopo la scoperta che sono in grado di scambiarsi magicamente, e in modo intermittente, i corpi. Quando un disastro minaccia le loro vite, i due devono intraprendere un viaggio per incontrarsi e salvare i rispettivi mondi.

Il film animato ha incassato oltre 303 milioni di dollari solo in Giappone e Paramount e Bad Robot hanno deciso molto rapidamente di acquistarne i diritti per un remake.

Lee Isaac Chung è figlio di una coppia coreana che si è trasferita in Arkansas e ha frequentato l'università di Yale prima di abbandonare il suo progetto di diventare un medico e intraprendere una carriera nel cinema.