Your Name: Carlos López Estrada regista del remake live-action

Sarà Carlos López Estrada il regista della remake live-action del film animato Your Name, progetto che sarà prodotto da Paramount, Bad Robot e Toho.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e proverà a replicare il successo dell'opera originale che ha incassato in Giappone oltre 230 milioni di dollari.

Il messicano Carlos López Estrada ha fatto il suo esordio alla regia con il film Blindspotting e ora sta scrivendo la sceneggiatura del remake di Your Name.

La prima bozza dello script era stata firmata da Eric Heisserer, nominato al premio Oscar, che ha già firmato in passato film come Arrival e Bird Box.

Your name. - Un momento del film d'animazione

Nella nuova versione della storia si racconterà quello che accade a due teenager dopo la scoperta che si scambiano magicamente e in modo intermittente i corpi. Quando un disastro minaccia di travolgere le loro vite, i due devono compiere un viaggio per incontrarsi e salvare il proprio mondo.

Toho si occuperà della distribuzione del film in Giappone, Paramount negli Stati Uniti e sui territori internazionali.