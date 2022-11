Your Honor: il trailer della seconda e ultima stagione della serie con Bryan Cranston

Showtime ha rilasciato il teaser trailer della seconda stagione di Your Honor. Bryan Cranston torna ad indossare i panni di Michael Desiato negli episodi conclusivi dello show che dovrebbe tornare il 13 gennaio 2023 sul piccolo schermo.

Il teaser trailer mostra un look completamente diverso per il personaggio interpretato da Bryan Cranston che, nei nuovi episodi della serie, dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni passate. Michael Desiato avrà però la possibilità di espiare i suoi peccati quando il procuratore federale interpretato da Rosie Perez, lo arruolerà per una importante missione che coinvolgerà la famiglia Baxter.

Secondo la sinossi ufficiale riportata da Comingsoon: "Nella seconda stagione, alcuni cercheranno la salvezza in risposta all'enorme perdita subita, mentre altri cercheranno vendetta. Michael Desiato ha perso la voglia di vivere e ogni parvenza del giudice onesto che era una volta prima della morte di suo figlio, Adam. Ma la sua vita è gettata ancora una volta nel caos dall'arrivo di Olivia Delgado, un procuratore federale determinato a far cadere un'importante organizzazione criminale. Nel frattempo, il boss del crimine Jimmy Baxter sta cercando far diventare legali le sue attività, ma in casa si sta preparando una guerra con la sua formidabile moglie, Gina, che ha altre idee per l'azienda di famiglia".

Inoltre, la figlia "Fia Baxter è costretta a fare i conti con la vera natura della sua famiglia mentre affronta le conseguenze della sparatoria del suo fidanzato con un proiettile destinato a suo fratello Carlo, che ora è più determinato che mai a seguire le orme criminali del padre. Eugene Jones, che per errore ha sparato ad Adam, è in fuga. Big Mo ha grandi progetti per il suo impero ma poca fiducia nella fedeltà di Little Mo. Il nuovo sindaco Charlie Figaro mira a mantenere la pace tra le fazioni in guerra, ma percepisce il tradimento da parte di una fonte improbabile. E Michael e sua suocera, Elizabeth, scoprono la verità sull'omicidio della sua defunta moglie, Robin, mentre la detective Nancy Costello porta alla luce alcune sorprendenti rivelazioni. L'effetto domino della morte di Adam minaccia tutti. Alla fine, la domanda rimane: fino a che punto sei disposto a spingerti per proteggere ciò che conta di più per te?".

Your Honor è basato sulla serie israeliana Kvodo, creata da Ron Ninio e Shlomo Mashiach e prodotta da Ram Landes.

Nel cast di Your Honor, accanto a Bryan Cranston ci sono Michael Stuhlbarg nei panni di Jimmy Baxter, Hope Davis volto di Gina, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr. e Sofia Black-D'Elia. Tra le guest star Amy Landecker, Margo Martindale, Benjamin Flores Jr., Andrene Ward-Hammond, Jimi Stanton e Keith Machekanyanga.

Your Honor è stata creata da Peter Moffat, produttore esecutivo insieme a Robert e Michelle King, Liz Glotzer, Alon Aranya e Rob Golenberg. La serie è prodotta da CBS Studios.