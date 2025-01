Your Friendly Neighborhood Spider-Man: la clip svela la nuova storia delle origini nella serie animata

Marvel Animation ha rilasciato la prima clip di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, che mostra il momento in cui Peter Parker viene morso dal ragno.

A pochi giorni dal debutto di Your Friendly Neighborhood Spider-Man su Disney+, Marvel Animation ha diffuso una prima clip della sua prossima serie animata. Nel video, vediamo come il giovane Peter Parker acquisisce i suoi incredibili poteri. Potete guardare la clip qui sotto.

Il trailer e la trama di Your Friendly Neighborhood Spider-Man

La scena si svolge dopo la distruzione della Midtown High, con Peter che sta facendo conoscenza con Nico Minoru. Mentre chiacchierano, un ragno si arrampica sulla sua schiena e lo morde sul collo, un dettaglio che differisce dalla versione classica in cui il morso avveniva sulla mano. Questa deviazione, però, richiama The Amazing Spider-Man del 2012, dove anche Peter veniva morso mentre parlava con Gwen Stacy.

Un altro interessante dettaglio riguarda il ragno: sembra provenire dallo zaino di un altro studente. Potrebbe trattarsi di Miles Morales o di un altro personaggio che, come Peter, acquisirà abilità straordinarie? Solo il tempo ce lo dirà.

I Marvel Studios hanno anche rivelato il calendario ufficiale delle uscite: Your Friendly Neighborhood Spider-Man debutterà il 29 gennaio con due episodi, seguiti da tre episodi il 5 febbraio, altri tre il 12 febbraio e il finale in due parti il 19 febbraio. In questo modo, i fan potranno seguire la serie di 10 episodi in sole quattro settimane. Per quanto riguarda i titoli degli episodi, possiamo subito notare un richiamo ai fumetti, a partire da "Amazing Fantasy".

Your Friendly Neighborhood Spider-Man seguirà Peter Parker nel suo cammino verso l'eroismo, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le sue origini fumettistiche. Il cast vocale, ricco di talento, comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox.