Young Sherlock: la serie ha trovato il suo James Moriarty, sarà Dónal Finn

Young Sherlock ha trovato il suo Moriarty. L'imminente Young Sherlock è una serie prequel di Prime Video creata da Matthew Parkhill e diretta da Guy Ritchie, ambientata nel mondo degli iconici gialli di Sir Arthur Conan Doyle.

Hero Fiennes Tiffin interpreterà il ruolo principale, riportando in vita Holmes durante una delle sue prime avventure all'età di 19 anni, mentre il cast sarà completato da Natascha McElhone, Colin Firth, Zine Tseng e Joseph Fiennes, zio di Hero.

Chi interpreterà il diabolico Moriarty?

Secondo Variety, Young Sherlock ha affidato a Dónal Finn il ruolo di James Moriarty. Il professor James Moriarty è uno dei personaggi più iconici delle storie originali di Doyle. Il personaggio, che ha debuttato nel 1893 in "L'avventura del problema finale", è responsabile della morte del geniale detective ed è quindi considerato uno dei suoi nemici più importanti. In passato è stato interpretato più volte da attori come Andrew Scott nella serie Sherlock e Jared Harris in Sherlock Holmes - Gioco di ombre.

La Ruota del tempo: Dónal Finn nel ruolo di Mat Cauthon

A causa della sua statura titanica nella storia di Holmes, Moriarty è una delle figure più importanti di Young Sherlock, soprattutto considerando il fatto che l'iconico dottor John Watson probabilmente non apparirà nella serie. È logico che lo show di Prime Video voglia affidarsi a una star nota per dare vita al personaggio. Finn soddisfa questa esigenza, essendo già noto per aver interpretato Mat Cauthon nella popolare serie fantasy di Prime Video La ruota del tempo.

Oltre al suo ruolo nel cast de La Ruota del Tempo, Finn è apparso in molti altri importanti franchise fantasy. Tra questi, il ruolo di Nettly in un episodio del 2019 di The Witcher di Netflix e la partecipazione al terzo e finora ultimo prequel di Harry Potter, Animali fantastici - I segreti di Silente, nel piccolo ruolo di Albert, un impiegato di Kowalski Quality Baked Goods. Tra gli altri suoi ruoli più importanti, ricordiamo le apparizioni in La leggendaria Dolly Wilde, Cursed di Netflix e Rogue Heroes di BBC One.