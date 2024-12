Sherlock, parla l'autore: "Non realizzare la quinta stagione sarebbe stupido, non è finita"

Non ci sono ancora stati progressi per la realizzazione di una quinta stagione di Sherlock della BBC, ma il co-creatore della serie Steven Moffat ha appena dato al fandom un'altra speranza.

In un'intervista concessa a SFX, Moffat ha affrontato i recenti commenti della produttrice Sue Vertue e la sua speranza generale che la serie possa fare ritorno prima o poi. Ha anche condiviso un'idea di come potrebbe proseguire la narrazione, ovviamente con il ritorno di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman nei panni di Sherlock Holmes e John Watson.

"Mi piacerebbe molto rifarlo", ha affermato Moffat. "Guardate, non è un formato che si esaurisce. Ha più di cento anni e va ancora forte, quindi perché non ne facciamo altri? Sue lo ha detto solo perché le è stato chiesto e improvvisamente è diventato un annuncio su un film. Non c'è nessuna novità. Stiamo solo respingendo questa domanda, come sempre. Saremmo felici di rifarlo e spero che un giorno lo faremo. Sarebbe stupido non farlo".

Sherlock: Benedict Cumberbatch e Martin Freeman in The Lying Detective

Moffat si riferiva alla recente intervista rilasciata a Deadline da Vertue, in cui quest'ultima aveva dichiarato: "Amiamo quella serie e c'è un futuro per essa. Un giorno. Forse. Se tutti vorranno farlo. Ho ancora il set in magazzino da qualche parte, che probabilmente si sta decomponendo, ad essere onesti. Si tratta solo di mettere tutti d'accordo, di convincere gli attori a volerlo fare".

Sherlock 5, Benedict Cumberbatch: "Potrebbe essere un film, ma non tanto presto"

Per quanto riguarda Moffat, l'autore aveva già pensato che l'entusiasmo del pubblico avrebbe portato a una quinta stagione: "Nella tua vita fai abbastanza show di cui non frega niente a nessuno, quindi è bello averne uno che appassiona la gente. Sarebbe presuntuoso, quasi arrogante, non rifarlo. Ma non ci sono piani precisi al momento, proprio nessuno".

A proposito di quello che potrebbe racontare una nuova stagione di Sherlock, Moffat ha fornito un'anticipazione: "Abbiamo effettivamente un'idea. L'idea è fondamentalmente quella di tornare indietro e rifarlo, ma in modo un po' più specifico... Sarebbe bello vederli un po' più vecchi, perché nella nostra versione era sempre molto in evidenza il fatto che fossero più giovani, per non parlare del fatto che fossero contemporanei. Sarebbe bello vederli più all'età di Jeremy Brett e Edward Hardwicke, un po' più Rathbone e Bruce. Penso che sarebbe bello vedere la versione più famosa, quella di mezza età".