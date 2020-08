You Cannot Kill David Arquette: nel trailer, l'attore torna sul ring

Con You Cannot Kill David Arquette l'attore David Arquette torna nel mondo del wrestling: ecco il primo trailer del film documentario diretto da David Darg e Price James.

"Etichettato come uno degli uomini più odiati nel mondo del wrestling per la sua controversa vittoria del titolo dei pesi massimi WCW nel 2000, l'attore David Arquette tenta un difficile ritorno allo sport-entertainment che ha in un qualche modo arrestato la sua promettente carriera a Hollywood. Pericolosamente determinato a redimere la sua reputazione e riappropriarsi della sua dignità, Arquette non si fermerà davanti a nulla per guadagnarsi un posto nel pro-wrestling" recita la sinossi ufficiale del lungometraggio.

Arquette è sicuramente una delle figure più controverse ad aver calcato i ring di wrestling, essendo anche il primo attore di Hollywood che non era già un lottatore professionista ad aver portato a casa un titolo mondiale, per di più in una cornice particolare come quella del tag team match a stipulazione speciale - chiunque fosse stato l'artefice dello schienamento avrebbe vinto il titolo - in cui fece coppia con l'allora campione DDP (Diamon Dallas Page) contro Eric Bischoff e Jeff Jarrett.

In questo docufilm, l'attore vuole dimostrare che il suo interesse nei confronti della disciplina non è mai stato superficiale, e vuole togliersi di dosso la cattiva nomea che si è portato dietro per tutti questi anni.

Nel trailer si intravedono anche l'ex-moglie, l'attrice di Friends Courteney Cox (i due sono attualmente separati) e altri membri della sua famiglia, in quanto vengono mostrati anche gli aspetti più personali e privati del percorso di Arquette.

Il film uscirà nei drive-in americani il 21 agosto, e sarà disponibile in digitale e on-demand dalla settimana successiva.