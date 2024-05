The Perfect Gamble, nel cast del crime drama anche un volto storico di Scream

Danny A. Abeckaser sta per dirigere il suo prossimo lungometraggio, il crime drama The Perfect Gamble, in Georgia. Il regista sarà anche tra i protagonisti del film nonché co-produttore con 2B Films, in collaborazione con Yoav Gross e Rinati Rokach. Scritto da Kosta Kondilopoulos, il film segue le vicende di due giocatori d'azzardo che vengono rilasciati dalla prigione e decidono di aprire un casinò illegale.

Nel cast del film anche la cantante israeliana Daniella Pick, conosciuta anche per essere la moglie di Quentin Tarantino. L'artista reciterà nei panni della fidanzata di uno dei due protagonisti che nel corso del film instaureranno anche dei rapporti con la mafia del posto. Il regista Abeckaser ha all'attivo una lunga carriera davanti e dietro la macchina da presa e si appresta ad iniziare una nuova avventura per il grande schermo.

Direttamente da Scream

Nel cast è stata confermata anche la presenza di David Arquette, storico volto del franchise Scream nel ruolo dell'agente Linus Riley. Danny A. Abeckaser è entusiasta di lavorare con Arquette e Pick:"Si adatta a qualsiasi personaggio, e vi apporta vulnerabilità e simpatia, anche quando li dovresti detestare. Daniella è stata veramente impressionante in tutti i nostri test-screen e sono entusiasta di vederla nuovamente immergersi nel ruolo sul set. Sarà un ruolo cruciale per lei, e sono entusiasta di avere l'opportunità di dirigere questo film".

David Arquette insieme a Courteney Cox in una scena di Scream

Di recente, Danny A. Abeckaser ha diretto il crime movie Mob Cops, sempre con Arquette nel cast insieme a Kevin Connolly, Jeremy Luke e Joseph Russ. Il film ha partecipato al mercato del Festival di Cannes ed è stato venduto in 12 Paesi, dagli Stati Uniti al Medio Oriente. Ora per il regista un nuovo intrigante progetto: le riprese di The Perfect Gamble inizieranno la prossima settimana.