Scream 7: nel cast un inaspettato ritorno dal passato

Nel cast di Scream 7 ci sarà un altro ritorno a sorpresa, anche se per ora è davvero difficile capire se gli attori saranno coinvolti in alcuni flashback o la storia riserverà delle sorprese inaspettate.

Se non volete anticipazioni sul nuovo capitolo della saga horror prodotta da Spyglass e Paramount non proseguite con la lettura!

Un ritorno inaspettato

Dopo la notizia del ritorno sul set di Scott Foley e Matthew Lillard, la produzione ha ora confermato che tra gli interpreti di Scream 7 ci sarà anche David Arquette, l'interprete di Dewey Riley.

Il personaggio era uscito di scena nel quinto film della saga dopo essere stato ucciso da Amber Freeman, interpretata da Mikey Madison.

Arquette nei film della saga

Lo sceriffo è stato coinvolto fin dal primo film di Scream, arrivato nelle sale nel 1996, ed era il fratello maggiore di Tatum Riley (Rose McGowan), venendo poi coinvolto nelle indagini sugli omicidi che avvengono a Woodsboro e dovendo affrontare la perdita della sorella, uccisa dai serial killer interpretati da Skeet Ulrich e Lillard.

Dewey ha poi sposato la giornalista Gale Weathers, parte affidata a Courteney Cox, che ritornerà in scena nel prossimo film. Lo sceriffo, nel terzo capitolo di Scream, ha inoltre ucciso Roman Bridger, il ruolo di Foley, che era il fratello segreto di Sydney Prescott, la protagonista interpretata da Neve Campbell.

Il team del nuovo sequel

Guy Busick è stato impegnato nella stesura della sceneggiatura del settimo capitolo dell'apprezzata saga horror dedicata agli omicidi compiuti dal killer Ghostface che sarà diretto da Kevin Williamson.

Nel team della produzione sono invece coinvolti James Vanderbilt, William Sherak, e Paul Neinstein per Project X Entertainment.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli della trama del lungometraggio che ha subito numerosi cambiamenti dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l'annuncio che Jenna Ortega non sarebbe ritornata sul set.

Il cast del prossimo film sarà poi composto da Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, Joel McHale, Mark Consuelos ed Ethan Embry.