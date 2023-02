You 4, su Netflix in streaming da oggi

You, il ritorno su Netflix dell'inquietante e romantica storia del Joe Goldberg di Penn Badgley, arriva con la quarta stagione in streaming da oggi 9 febbraio 2023.

You, il ritorno su Netflix dell'inquietante e romantica storia del Joe Goldberg di Penn Badgley, arriva con la quarta stagione in streaming da oggi 9 febbraio 2023 con i primi nuovi episodi per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Penn Badgley veste di nuovo i panni di Joe Goldberg nella quarta stagione della popolare serie Netflix: la serie prodotta dal papà dell'Arrowverse Greg Berlanti e l'ex-showrunner di Supernatural Sera Gamble è basata sui romanzi di Caroline Kepnes, ed era andata in onda negli Stati Uniti su Lifetime prima di divenire un originale Netflix. La seconda parte della stagione arriverà su Netflix a partire dal 9 marzo 2023.

You: il poster della stagione 4

La grande popolarità registrata dalla prima stagione di You ha infatti portato la piattaforma a continuarne la produzione, e ora siamo in procinto di vedere cosa ci riserverà lo show nella sua quarta stagione. Joe si è trasferito a Londra e ha una nuova identità e amici, ma la sua situazione sentimentale sembra ancora particolarmente complicata e mortale. Nella terza stagione abbiamo visto Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti) provare a condurre una tranquilla vita di famiglia nell'apparentemente ridente cittadina di Madre Linda, ma con scarsissimi risultati, per utilizzare un eufemismo.

La sinossi della quarta stagione riporta: "Dopo che la sua vita precedente è andata in fumo, Joe Goldberg è volato in Europa per sfuggire al suo passato, adottare una nuova identità e, naturalmente, inseguire il vero amore. Ma Joe si ritroverà presto nello strano ruolo di detective, quando scopre che potrebbe non essere l'unico assassino di Londra. Ora, il suo futuro dipende dall'identificazione e dall'arresto di chi sta prendendo di mira il suo nuovo gruppo di amici, composto da mondani ricchissimi". You, con Penn Badgley, ha tra i suoi interpreti anche Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Adam James, Sean Pertwee, Ed Speelers e Ben Wiggins.