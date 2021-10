You 3, Tati Gabrielle ricorda la prima scena di sesso con Penn Badgley: "Ero così nervosa"

Tati Gabrielle, interprete di Marienne in You 3, ha ricordato quanto fosse nervosa durante le riprese della prima scena di sesso con Penn Badgley, interprete di Joe.

Tati Gabrielle, nel cast di You 3 come interprete di Marienne, ha ricordato la prima scena di sesso girata con Penn Badgley, interprete del protagonista Joe, spiegando perché fosse così nervosa sul set. La nuova stagione della serie Netflix è disponibile in catalogo dal 15 ottobre.

Nella terza stagione di You, Joe (Penn Badgley) si trasferisce in una cittadina di periferia, Madre Linda, in California, con sua moglie, Love (Victoria Pedretti), e il figlio appena nato, Henry. Mentre cerca di far funzionare il suo matrimonio, Joe diventa ossessionato dal suo nuovo capo, Marienne Bellamy (Tati Gabrielle). Nel corso degli episodi, Marienne e Joe condividono alcune scene intime. A quanto pare, però, Gabrielle ha avuto difficoltà a girare la sua prima scena di sesso con l'attore protagonista.

In un'intervista esclusiva con Page Six, Gabrielle ha infatti spiegato di essere andata fuori di testa durante le riprese della prima sequenza intima. "Ero così nervosa", ha detto l'attrice, aggiungendo: "Ho detto a Penn, in anticipo, 'Ehi, non l'ho mai fatto prima' e lui era tipo, 'Tranquilla, andrà tutto bene'". Inoltre, l'attrice ha spiegato che sul set c'era un coordinatore dell'intimità. Per Gabrielle, questo ha reso il processo più confortevole. "Abbiamo avuto un ottimo coordinatore dell'intimità sul set. Quindi siamo stati in grado di affrontare tutto e avere una buona idea di cosa fare", ha dichiarato l'interprete di Marienne, aggiungendo: "È diventato più un ballo, una danza coreografata che rendeva tutto meno imbarazzante o strano".

Ricordiamo che, nella terza stagione di You, Marienne gestisce la biblioteca di Madre Linda. Successivamente, diventa il nuovo capo di Joe. All'inizio è scettica nei confronti dell'uomo ma, dopo aver appreso del suo passato e aver conosciuto l'infanzia brutale che li accomuna, inizia ad avvicinarsi a lui. Nonostante l'esistenza del matrimonio e del figlio di Joe, i due decidono di portare avanti una relazione. In un'intervista con A.V Club, Tati Gabrielle ha spiegato che il suo personaggio ha trovato "conforto in Joe". Ha quindi aggiunto: "Marienne è rimasta sbalordita dalla prospettiva di poter davvero entrare in contatto con qualcuno e sentirsi vista. In questa città non si adatta. Non è una da Madre Linda. Penso solo che avesse bisogno di amore e si trovasse in un posto molto solitario. Ed ha trovato conforto in Joe".