YOU 3: Scott Speedman tra i nuovi arrivi nel cast

YOU 3 ha accolto tra i propri protagonisti l'attore Scott Speedman che farà quindi parte del cast dei nuovi episodi prodotti per Netflix.

Lo show tratto dai romanzi di Caroline Kepnes ritornerà infatti prossimamente sulla piattaforma di streaming per proseguire la storia di Joe, il giovane dalla doppia vita interpretato da Penn Badgley.

Scott Speedman è stato recentemente nel cast di Animal Kingdom con la parte di Barry "Baz" Blackwell e ha ottenuto la fama internazionale grazie allo show Felicity, andato in onda dal 1998 al 2002.

Nella terza stagione di You l'attore avrà la parte di Matthew: un influente amministratore delegato, un marito e un padre che non comunica molto. Il personaggio viene descritto come "_riservato, alle volte misterioso, e ha una tendenza a essere ritirato, situazione che maschera delle profondi emozioni nascoste sotto la superficie.

Matthew dovrebbe avere a che fare con un altro nuovo arrivo nel mondo di You: Cary, parte affidata a Travis Van Winkle, un giovane benestante che invita Joe nella sua cerchia di amici.

La seconda stagione di You si era conclusa con Joe che si trasferisce con Love, la giovane interpretata da Victoria Pedretti, che è incinta. Penn Badgley ha però sottolineato parlando della relazione: "Non sono anime gemelle. Alla fine lui ha paura di lei. In pratica si tratta di gettare le basi della terza stagione in cui potrebbero essere nemici".