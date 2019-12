You 2: il trailer della nuova stagione della serie con Penn Badgley

You 2, di cui è stato diffuso il primo teaser trailer, riporterà dal 26 dicembre su Netflix la storia di Joe Goldberg che si è trasferito a Los Angeles per iniziare una nuova vita. Il video lo mostra mentre si presenta con la sua nuova identità, seguendone inoltre i ragionamenti mentre osserva la realtà che lo circonda.

Sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti, la serie You è basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes, aveva debuttato su Lifetime, venendo poi salvata dalla cancellazione grazie a Netflix.

Al centro della storia c'è libraio sociopatico Joe interpretato da Penn Badgley, reduce da una storia d'amore letteralmente letale con Beck.

I nuovi episodi saranno ispirati al romanzo Hidden Bodies, e seguiranno Joe (Penn Badgley), con il cuore tragicamente spezzato, che dopo essere stato raggiunto dalla donna che rappresenta il suo passato, l'ex fidanzata Candace (Ambyr Childers), determinata a dargli un'importante lezione, decide di lasciare New York per trasferirsi nel suo inferno personale: Los Angeles. Joe ha da poco concluso un'intensa relazione, sfociata in un omicidio. L'ultima cosa che si aspetta è incontrare una persona incredibile, una donna chiamata Love (Victoria Pedretti), e innamorarsi di nuovo. La storia si ripete? O questa volta è tutto reale? Joe è abbastanza pazzo da rischiare tutto per scoprirlo.

Nel cast della seconda stagione, oltre a Penn Badgley (Joe Goldberg), Victoria Pedretti (Love Quinn) e Ambyr Childers (Candace Stone), anche James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves) e Chris D'Elia (Henderson).