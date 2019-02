Yesterday: il mondo ha dimenticato l'esistenza dei Beatles nel trailer del film di Danny Boyle

Yesterday è il nuovo film diretto da Danny Boyle in cui si racconta la storia di un giovane che si ritrova in un mondo in cui è l'unico che ricorda le canzoni dei Beatles, situazione che dà vita a una serie di eventi inaspettati come svela il primo trailer ufficiale.

Jack Malick (Himesh Patel) sarà inaspettatamente, dopo un misterioso blackout, alle prese con una società in cui il famoso gruppo britannico sembra essere stato rimosso dai ricordi dell'umanità come se non fosse mai esistito. Il cantautore sfrutta così gli iconici brani per ottenere finalmente la fama, dopo anni di ostacoli e difficoltà. Accanto a lui c'è sempre stata l'amica Ellie (Lily James), tuttavia diventare una celebrità potrebbe fargli perdere l'unica persona che ha sempre creduto in lui. Il ragazzo dovrà quindi prendere delle decisioni complicate e capire ciò di cui ha realmente bisogno nella vita.

Ecco il trailer, in inglese e in italiano:

Il lungometraggio, in arrivo il 28 giugno nei cinema americani, è scritto da Richard Curtis e proporrà nuove versioni delle canzoni più amate dei Beatles e nel cast c'è anche l'attrice Kate McKinnon nel ruolo di un'agente e responsabile dell'etichetta discografica, Debra, che scopre il "talento" di Jack.

La commedia musicale è prodotta da Working Title grazie a Tim Bevan ed Eric Fellner, in collaborazione con Matthew James Wilkinson e Bernie Bellew.