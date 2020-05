Yes, God, Yes: la star di Stranger Things Natalia Dyer scopre l'autoerotismo nel trailer della commedia sexy

La star di Stranger Things Natalia Dyer scopre l'autoerotismo su internet nel trailer del coming of age sexy Yes, God, Yes.

Vertical Entertainment ha svelato il trailer della commedia sexy Yes, God, Yes, che vede la star di Stranger Things Natalia Dyer nei panni di un'adolescente cattolica che scopre l'autoerotismo. Scritto e diretto da Karen Maine e basato sull'omonimo corto del 2017, il coming of age vede Natalia Dyer nei panni di Alice, adolescente cattolica che lotta con il senso di vergogna cattolico e con le necessità del suo corpo dopo aver scoperto la masturbazione.

Questa la sinossi di Yes, God, Yes: Midwest, inizio 2000. La sedicenne Alice (Natalia Dyer) è creciuta secondo i dettami del Cattolicesimo. Ma quando una chat su AOL si trasforma in un incontro piccante, Alice scopre la masturbazione e viene assalita dai sensi di colpa. In cerca di redenzione, partecipa a un ritiro cattolico dove incontra un ragazzo carino (Wolfgang Novogratz) che inizia a flirtare con lei. Disperata e confusa, Alice fugge e trova un'insperata alleata (Susan Blackwell) che la aiuterà a mettere i suoi sentimenti nella giusta prospettiva.

Nel cast di Yes, God, Yes troviamo anche Timothy Simons, Wolfgang Novogratz, Susan Blackwell, Francesca Reale, Alisha Boe e Donna Lynne Champlin.