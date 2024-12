Yellowstone 5: la regista commenta la drammatica uscita di scena dell'episodio 12

La stagione 5 della serie Yellowstone dovrebbe essere l'ultima e anche l'episodio 12 ha proposto ai fan svolte a sorpresa e momenti drammatici.

La regista Christina Voros ha commentato quanto mostrato nella puntata, rivelando inoltre come è stata creata la storia proposta.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni relative a quanto accaduto nello show.

Cosa accade nella puntata 12 di Yellowstone 5

Nell'episodio si assiste infatti alla morte di Colby Mayfield (Denim Richards) mentre stava cercando di proteggere Carter (Finn Little) da un cavallo.

Voros, intervistata da The Hollywood Reporter, ha sottolineato perché si tratta di un momento importante nella stagione 5 della serie Yellowstone: "Quello che penso abbia un particolare impatto emotivo riguardante la morte di Colby è che avviene in una stagione in cui ci sono tutte queste svolte e sorprese, e forze oscure e gigantesche svolte narrative, e la sua morte è così potente perché è così semplice".

La regista ha aggiunto: "Per chiunque capisca realmente lo stile di vita dei cowboy e chi lavora con gli animali, e i rischi del lavoro, sa che è un mestiere pericoloso e questo tipo di cose accade e tutto si svolge in pochissimi secondi".

L'impatto emotivo dell'uscita di scena

Christine ha ribadito che in un mondo all'insegna di enormi rischi come quelli mostrati in Yellowstone, questa nuova morte appare traumatica: "è così sconvolgente ed è così legata al mondo in cui lavorano tutti questi personaggi che risulta profondamente tragica perché non c'è nessun nemico, si tratta del rischio del lavoro".

La filmmaker ha inoltre anticipato che il dramma avvenuto avrà delle conseguenze su Teeter (Jennifer Landon), nonostante si fossero allontanati: "Specialmente a causa del modo in cui si stava evolvendo il rapporto tra Colby e Teeter - l'assenza fa provare più amore - e il modo in cui il loro legame si stava sviluppando in un modo diverso, le tempistiche di quanto accaduto è semplicemente straziante".