Yellowstone 5 da record, il primo episodio debutta con oltre 12 milioni di spettatori

Si è aperta letteralmente con il botto la quinta stagione di Yellowstone, serie creata da Taylor Sheridan e John Linson. Il primo episodio, arrivato su Paramount+ domenica 13 novembre, ha infranto ogni record precedente attirando ben 12.1 milioni di spettatori. Stando ai dati di Samba TV si tratta della premiere più vista di tutto il 2022 a oggi.

Andando nello specifico, il primo episodio della quinta stagione ha raddoppiato la sua fascia demografica di riferimento, tra cui il 52% tra gli adulti nella fascia di età 18-34 e ottenendo un rating di 5.6 in quella compresa tra i 18 e i 49.

"La serie racconta le vicende della famiglia Dutton, guidata da John Dutton, che controlla il più grande ranch di bestiame negli Stati Uniti", si legge nella sinossi. "Tra alleanze mutevoli, omicidi irrisolti, ferite aperte e rispetto duramente guadagnato, il ranch è in costante conflitto con coloro con cui confina, una città in espansione, una riserva indiana e il primo parco nazionale d'America".

La saga di Yellowstone: un successo senza confini

Il successo della serie western con Kevin Costner ha portato alla realizzazione di ben due spinoff: 1883, con Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill, andata in onda lo scorso inverno, e 1923 con Helen Mirren e Harrison Ford, in arrivo a dicembre. Un terzo spinoff, intitolato 6666 e ambientato nell'attuale Texas, è anche in fase di sviluppo e sarà presentato in anteprima su Paramount Network.