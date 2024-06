Yellowstone 5, Kevin Costner ribadisce: "Nelle circostanze giuste tornerei"

Kevin Costner è tornato a parlare del suo possibile ritorno nella serie Yellowstone prima della conclusione della storia. L'attore, durante un'apparizione televisiva, ha infatti ribadito che non esclude di poter essere coinvolto in qualche modo dopo le tante tensioni e i posticipi nella produzione.

Il possibile ritorno in Yellowstone

Rispondendo alle domande di Savannah Guthrie durante lo show Today, Kevin Costner ha dichiarato: "Ho sostenuto quella cosa e l'ho amata. Per me è stata realmente importante. Mi piacerebbe tornare se ci saranno le circostanze giuste".

La star del cinema e della tv ha quindi aggiunto parlando del possibile ritorno in Yellowstone: "Penso che tutti noi vorremmo accadesse. Per me si tratta realmente del fatto che devono esserci le circostanze giuste".

Costner ha voluto chiarire la sua opinione in modo chiaro: "Dicendo che c'è una possibilità, c'è sempre una chance. Amo il progetto. Bisogna essere realmente chiari su quel punto".

La complicata situazione di Costner

La storia della famiglia Dutton si concluderà con gli episodi della quinta stagione, che dovrebbe arrivare sugli schermi di Paramount a novembre, anche se per ora la data prevista per il debutto dell'ultimo capitolo non è stata fissata.

Taylor Sheridan si è occupato dello show con star Costner nel ruolo di John Dutton. L'attore, in precedenza, aveva dichiarato che aveva stretto un accordo che prevedeva di realizzare la quinta stagione e forse una sesta, ma la produzione della saga cinematografica Horizon rischiava di sovrapporsi, costringendolo a programmare il lavoro sul set dei film durante le pause. Gli impegni nello show, tuttavia, sono stati più volte spostati fino a portarlo alle tensioni con la produzione. Kevin sostiene che non fossero pronti gli script e la situazione è poi implosa.

L'attore ha aggiunto: "Per prima cosa l'ho realizzata per cinque anni e volevo lavorare a più di un progetto durante un anno. E abbiamo perso un intero anno a un certo punto e ho pensato: 'Bene, non può accadere di nuovo'. Era oltre un anno. E ho aggiunto: 'Devo essere in una posizione che mi permetta di realizzare le cose'. C'è una chance di realizzare entrambi i progetti, ma il materiale deve essere pronto in certi momenti e non siamo stati in grado di farlo".