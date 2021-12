Yellowstone 4: da stasera su Sky Atlantic e NOW i nuovi episodi con il premio Oscar Kevin Costner

Da stasera su Sky Atlantic, e in streaming su NOW, arriva Yellowstone 4, nuova stagione della serie con Kevin Costner.

Tornano i cowboy e le immense praterie del Montana con Yellowstone 4, la nuova stagione della serie TV con Kevin Costner, da stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, e in streaming su NOW.

Scritti e prodotti da Taylor Sheridan, i dieci nuovi episodi proseguono la narrazione dell'epopea neo - western sulle storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari da generazioni. Yellowstone è un'avvincente saga familiare con protagonista ancora una volta il premio Oscar Kevin Costner nei panni del cowboy John Dutton.

Proprietario di un ranch nel Montana, l'uomo lotta per mantenere la stabilità della famiglia e del ranch, minacciato dai costruttori e da una riserva indiana, a cui si aggiunge la corruzione della classe politica. Tutti hanno un obiettivo: conquistare il territorio del ranch. La nuova stagione inizia subito dopo l'adrenalinico finale della terza stagione, con le vite di John, Bette e Kayce in pericolo e con Jamie contro la sua famiglia. La guerra contro Market Equities è ancora in corso.

Nel cast tornano anche i figli di John, interpretati da Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley, oltre a Kelsey Chow, Cole Hauser, Gil Birmingham e Josh Holloway.