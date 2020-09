Yellowstone 2: clip esclusiva della serie di Sky Atlantic con Kevin Costner

Dal 2 settembre 2020 arriva su Sky Atlantic la seconda stagione della serie Yellowstone creata da Taylor Sheridan: ecco in esclusiva una video clip dell'epopea neo-western con protagonista Kevin Costner. Da stasera ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, disponibile on demand.

La video clip che vi presentiamo in esclusiva ha come protagonisti John Dutton e Dan Jenkins, interpretati da Kevin Costner e Danny Huston, i due nemici della prima stagione che si ritrovano ancora una volta a lottare per il proprio territorio.

"Ogni uomo sogna, ma vince chi ha coraggio". John Dutton è tornato e con lui tornano anche le avvincenti storie di confine del ranch più esteso e ambito degli Stati Uniti: Yellowstone. Dal 2 settembre - ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, disponibile On Demand - il premio Oscar® Kevin Costner torna a vestire i panni dell'impavido cowboy John Dutton nella seconda stagione dell'epopea neo-western che ha letteralmente stregato il pubblico e la critica internazionali.

La seconda stagione di Yellowstone - creata da Taylor Sheridan (già sceneggiatore di Hell or High Water, Sicario e Soldado) - è ancora una volta uno studio intimo della natura umana, dei legami viscerali tra le persone e le cose, quelli che ci pongono davanti ad una domanda cruciale: fino a dove siamo disposti a spingerci per custodire la nostra eredità?

Sullo sfondo dei paesaggi mozzafiato del Montana, la serie pone al centro della sua narrazione le vicende dei Dutton, chiamati a fronteggiare tensioni razziali, corruzione politica e cruente lotte di confine per la difesa del proprio territorio, e quindi, del proprio passato e del proprio futuro.

John Dutton (Kevin Costner), capofamiglia e proprietario del ranch, entrato in conflitto con l'imprenditore edile Dan Jenkins (Danny Huston), e con il presidente della riserva indiana di Broken Rock, Thomas Rainwater (Gil Birmingham), coinvolgerà nuovamente i quattro figli Kayce (Luke Grimes), Jamie (Wes Bentley) e Beth (Kelly Reilly) nella sua personale guerra contro i poteri forti.

Nel finale della prima stagione, John Dutton deve fare i conti con nuovi importanti problemi di salute, in un momento in cui il rapporto con i figli è sempre più sul filo del rasoio e l'appoggio politico del Governatore Perry, per arginare le pressioni di Rainwater e Jenkins, comincia a vacillare. Nella seconda stagione, la posta in gioco si fa più alta per i Dutton che, oltre a dover dominare i loro rapporti turbolenti, dovranno guardarsi le spalle da nuovi nemici e fronteggiare pesanti battaglie per la difesa del ranch.

Nel cast principale, ad affiancare Kevin Costner e tutti i componenti della sua famiglia, ritorneranno anche la moglie di Kayce, la nativa americana Monica Long (Kelsey Asbille), il braccio destro di John, il fedele Rip Wheeler (Cole Hauser), e naturalmente i due rivali di Dutton, Thomas Rainwater (Gil Birmingham) e Dan Jenkins (Danny Huston) pronti a darsi battaglia per conquistare il territorio del ranch. Tra le novità della stagione anche nuovi personaggi e interpreti che arricchiranno il già collaudato cast stellare: il creatore della serie, Taylor Sheridan che, dopo aver regalato un cameo nella prima stagione, torna nei panni di Travis Wheatly,; Neal McDonough (Band of Brothers e Desperate Housewives) che interpreta Malcolm Beck; Terry Serpico (Homeland, Designated Survivor) che vestirà i panni di Teal Beck; James Jordan (Veronica Mars) nel ruolo di Steve Hendon; Kelly Rohrbach (Broad City, Baywatch) nei panni di Cassidy Reid; Josh Holloway (Lost) nei panni di (Roarke Morris).