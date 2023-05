Yellowjackets: la co-creatrice Ashley Lyle ha ricevuto minacce di morte dopo il controverso finale di stagione

Si possono ricevere delle autentiche minacce di morte per un finale di stagione? La risposta è si e la co-creatrice di Yellowjackets Ashley Lyle ne è la prova vivente.

Ashley Lyle, la co-creatrice di Yellowjackets, ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte dopo l'uscita del controverso finale della seconda stagione del celebre show. L'autrice ha scelto Twitter questo venerdì per rendere noti alcuni fatti che si sono verificati dopo l'uscita del finale della seconda stagione del thriller di Showtime.

"So che alcune persone hanno apprezzato molto il finale di #Yellowjackets... a differenza di altre persone a cui invece non è piaciuto affatto...", ha spiegato la Lyle, prima di chiedere: "Ricevere minacce di morte è un normale rito di passaggio per uno showrunner? Perché potrei anche farne a meno!".

Yellowjackets 2: Juliette Lewis in una scena della seconda stagione

Concludendo il suo tweet con una nota positiva, la co-creatrice della serie ha dichiarato: "Ma vorrei prendere un momento per ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio con noi". Il finale della seconda stagione ha diviso fan e critici, con Variety che ha affermato che il secondo capitolo dello show sembrava "in contrasto con se stesso".

Tuttavia, il consenso critico di Rotten Tomatoes sulla pagina di Yellowjackets recita: "Avendo già fatto una notevole prima impressione, Yellowjackets si avvolge in una seconda stagione in preparazione del lungo raggio -- fortunatamente, le superbe interpretazioni e l'atmosfera ipnotica sono ottime sostitute per soluzioni rapide."