Yasuke: il trailer della serie anime Netflix sul primo samurai africano

Netflix ha diffuso il trailer della serie anime Yasuke, dedicata al primo samurai africano del mondo.

Alla guida del cast vocale di Yasuke troviamo il protagonista di Judas and the Black Messiah Lakeith Stanfield, voce del samurai Yasuke, che incontriamo in voice over in apertura del trailer mentre difende gli oppressi, noncurante della sua condizione di outsider dovuta al suo precedente status di schiavo.

Questa la sinossi di Yasuke diffusa da Netflix: La storia è ambientata in un Giappone feudale devastato dalla guerra, pieno di magia, in cui fa la sua comparsa il più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, che lotta per mantenere un'esistenza pacifica dopo una vita di violenza. Quando un villaggio locale diventa il centro di sconvolgimenti sociali tra i daimyo in guerra, Yasuke deve prendere la sua spada e trasportare un misterioso bambino che è l'obiettivo di forze oscure e signori della guerra assetati di sangue.

Yasuke ha lottato per trovare il suo posto nella storia. Tracce dei suoi viaggi nel Giappone del XVI secolo e il suo servizio sotto l'imperatore daimyō Nobunaga Oda sono sparse nei reportage storici così, il creatore di anime LeSean Thomas ha deciso di realizzare una serie animata sul guerriero arricchendola di elementi soprannaturali.

Raccontata in sei episodi, la serie progettata dallo studio di animazione MAPPA (Attack on Titan: The Final Season) segue il più grande ronin mai conosciuto mentre lotta per condurre una pacifica esistenza come barcaiolo in un villaggio locale dopo essere sopravvissuto a un passato segnato dalla violenza e dalla morte. Il produttore discografico Flying Lotus ha creato la musica per Yasuke e ha anche contribuito a dare forma alla storia con Thomas e Stanfield.

Nel cast vocale anche Takehiro Hira, Maya Tanida, Ming-Na Wen, Paul Nakauchi, Darren Criss, Julie Marcus, William Christopher Stephens, Dia Frampton, Don Donahue, Amy Hill e Noshi Dalal.

Yasuke debutterà su Netflix il 29 aprile.