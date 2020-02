Yari Carrisi a Rivelo: “Naike Rivelli? Non abbiamo mai fatto orge”

Yari Carrisi e Naike Rivelli non hanno mai fatto orge: la notizia è arrivata direttamente dal figlio di Albano ieri sera, durante l'ultima puntata di Rivelo, dove ha parlato molto della storia d'amore con la figlia di Ornella Muti.

Yari Carrisi, secondogenito di Albano e Romina Power, è stato ospite dell'ultima puntata di 'Rivelo' in onda sul canale Real Time. Yary generalmente è restio a mettere in piazza la sua vita privata, ma nel programma ha raccontato qualcosa sulla sua relazione con Naike Rivelli.

I due si conobbero durante le registrazioni di Pechino Express 2015, tra loro nacque l'amore nonostante fossero avversari nel gioco. Figli di personaggi famosi, Yari e Naike finirono al centro del gossip di quel periodo. Per stare con Yari Carrisi, Naike mise fine alla relazione con Siria De Fazio.

"L'esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli... e nasce una storia d'amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo...". Quando Lorella Boccia gli chiede se si sia trattato di una relazione aperta, lui risponde: "Se mi stai chiedendo se abbiamo avuto delle orge, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darti".

Yary ora ha come cognome Power, quello della madre, lo ha cambiato pochi mesi fa. Molti hanno pensato che la decisione fosse una rivalsa contro il padre ma lui smentisce: "Mio padre è un personaggio incredibile, è come se fosse un fratello - ha detto - lui è un grande uomo di palco, un grande artista. Anche se ci sono miliardi di video, di libri, non è ancora conosciuto come l'ho conosciuto io. Altro che rock n' roll".

Scavando nei ricordi tuttavia viene fuori qualche contrasto con Albano, soprattutto qualche anno fa: "mi ricordo che non mi piaceva fare fotografie, andavo sempre vestito da matto, tipo Freddy Mercury, questa era la mia ribellione. Mio padre mi diceva 'cambiati!', mia madre si divertiva, lei è una vecchia hippy".