Pechino Express: Naike Rivelli accusa: "Tutto finto, un programma manipolato"

Naike Rivelli ha accusato Pechino Express di essere una farsa precostruita e un programma finto. L'ex concorrete dell'adventure game prodotto da Rai2 ha attaccato duramente il reality, dal quale si ritirò nel corso della quarta edizione, con un lungo post su Instagram.

L'ottava edizione Pechino Express 2020 si avvia alla conclusione, il prossimo 14 aprile sapremo l'identità della coppia che ha vinto l'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Il gioco ha raggiunto la meta finale della Corea del Sud e, mentre gli spettatori italiani hanno premiato il programma di RAI 2 regalandogli ottimi ascolti, Naike Rivelli ha deciso di attaccare in maniera diretta il reality. La figlia di Ornella Muti ha partecipato alla quarta edizione di Pechino Express in coppia con il fratello Andrea Fachinetti. I due abbandonarono il gioco e l'edizione fu finta dalla coppia formata da Antonio Andrea Pinna e Roberto Bertolini.

La modella ha pubblicato sul social una foto di Matteo Salvini e Giorgia Meloni con la scritta #gliscaiacalli. Il lungo post che l'accompagna inizia con una riflessione politica "La politica è un reality show #matteosalvini #giorgiameloni Un reality show che ti posso garantire è finto e truccato come tutto il resto in Italia - poi attacca il reality di RAI 2 - lo l'ho fatto Pechino Express. Non esiste Reality più costruito e calcolato. (visto che non è neanche in live ne in tempo reale.. quindi fanno montano e smontano e decidono tutto durante il gioco-) per tanto me ne sono andata durante ...quando ho capito che era una farsa come tutto. Che grande tristezza Ma nessuno vuole sapere la verità".

Il post della Rivelli continua "Vogliono vivere di menzogne e di illusioni. lo ho alzato le mani. Mi sono dissociata da una televisione italiana corrotta finta costruita manipolata e poco educativa piena di raccomandati e vincitori di reality già decisi nei contratti.. Eh sì... mi sono rotta le palle di stare zitta! si sa già tutto dall'inizio... TUTTO. TUTTO SCRITTO NEL CONTRATTO DEI PROTETTi, gli altri concorrenti dei reality, quelli che "non hanno valore.." i così detti nel linguaggio televisivo (carne da macello) sono quelli che invece ignari pensano si giocare sul serio.. quelli più penalizzati e presi per il culo dalla produzione. Ne so qualcosa..Ma al pubblico tutto questo non interessa. vuole essere preso per il culo. BEN VENGA... se la gente vuole farsi derubare l'anima e le tasche.. posso solo che avere una grande compassione"

Il post è stato molto apprezzato dai fan: "Naike! Sei tutti noi! Fan...o l'ipocrisia che vende fumo e rovina i nostri ragazzi che purtroppo si bevono tutto come verità assoluta. Brava brava!" si legge in uno dei primo post. "Che tu sua d'esempio x una nuova rinascita anche nello spettacolo" si legge più sotto. Quello di Naike è un attacco durissimo, vedremo nelle prossime ore se la produzione del programma deciderà di risponderle.