Ornella Muti, sua figlia Naike insegna la vulva art: "devi avere il pelo per farlo"

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, sorprende i suoi follower su Instagram con un colpo d'arte: in un video insegna la vulva art e ci tiene a sottolineare che per realizzare i suoi quadri, è necessario avere il pelo.

Madre e figlia insieme nel nome del'arte. O meglio, della vulva art: Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno mostrato su Instagram come realizzare un quadro decisamente "femminile", tenendo a precisare che "le ragazze tutte depilate non possono farlo".

_"Devi avere il pelo sennò non puoi fare la vulva art": che sia provocatorio o semplicemente "arte", Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno voluto insegnare in un video su Instagram la "vulva art", realizzando in diretta un quadro.

L'idea è semplice: Naike è nuda dalla vita in giù, ma senza mostrare mai le sue parti intime, lascia comunque chiaramente intendere come le utilizzerà. Nel video Naike intinge un pennello in una ciotola che contiene della pittura nera e spiega che: "Bisogna dipingere il pelo. Devi chiaramente avere il pelo, voi ragazze tutte depilate non potete creare la vulva art. Le donne come un tempo, come Dio le ha create, cioè come me, possono farlo".

Con l'aiuto di sua madre, che tiene il quadro bianco, poggia sul foglio le parti intime appena colorate di nero e infine mostra il risultato e alcune sue opere. Così nasce, secondo Naike, la vulva art.

A giudicare dalle reazioni su Instagram, sembra proprio che questa "nuova arte" abbia accolto il favore dei suoi follower: il video, postato ieri, ha già raccolto oltre 50.000 like e migliaia di commenti e condivisioni.

Naike ha subito rivendicato la cosiddetta vulva art, l'arte della vagina, come una sua idea, considerandosi fautrice non solo della tecnica di pittura, ma anche della sua corrente di pensiero.

Ornella Muti, sua complice, sembra molto divertita di questa forma d'arte della figlia: che possa addirittura competere con le candele al profumo di vagina di Gwyneth Paltrow?