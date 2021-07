Y: The Last Man: il teaser trailer della serie distopica

Lanciato il teaser della serie Y: The Last Man che riassume succintamente la trama apocalittica dell'adattamento a fumetti.

Ecco svelato un intrigante teaser della serie FX Y: The Last Man in uscita il 13 settembre. Sulle note di It's A Man's Man's Man's World di James Brown, il teaser spiega come "in un giorno, metà del nostro mondo era sparito". Ciò ha comportato la scomparsa del 95% dei piloti di linea, del 92% degli amministratori delegati e dell'85% dei funzionari governativi. "Se ne erano andati tutti", continua la voce fuori campo. "Tutti tranne uno."

Una delle serie a fumetti più popolari degli anni 20000 firmata dallo scrittore Brian K. Vaughan e dall'artista Pia Guerra ha impiegato un decennio per arrivare sul piccolo schermo, ma finalmente ci siamo.

Y: The Last Man racconta quello che accade in un mondo post-apocalittico in cui ogni essere vivente di sesso maschile è morto, tranne un unico sopravvissuto che se ne va in giro con una scimmietta.

Nel cast ci saranno Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland, Amber Tamblyn, Jennifer Brown, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby e Juliana Canfield.

Tutti gli episodi dello show saranno diretti da donne e la produzione ha un numero significativo di capi dipartimento donne, incluse entrambe le direttrici della fotografia, la scenografa, la costumista, la direttrice del casting, i montatori, la coordinatrice degli stunt e altri ancora.