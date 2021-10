Y: L'ultimo uomo, cancellata la serie Disney+

Le avventure di Yorick Brown, protagonista di Y: L'ultimo uomo, stanno per interrompersi, FX ha cancellato la serie disponibile in Italia su Disney+.

FX, produttore di Y: L'ultimo uomo, ha deciso di cancellare la serie distopica che in Italia è disponibile su Disney+. Ad annunciare la triste notizia la produttrice esecutiva Eliza Clark su Twitter.

In un comunicato diffuso sul social, Eliza Clark ha scritto: "Abbiamo appreso che non proseguiremo con FX su Hulu la seconda stagione di Y: L'ultimo uomo. Non sono mai stata più coinvolta in vita mia in una storia, e c'è ancora così tanto da raccontare... Non vogliamo che finisca."

La produttrice ha proseguito: "FX è stato un fantastico partner. Abbiamo adorato lavorare con loro e siamo tristi che Y: L'ultimo uomo non andrà avanti con loro. Ma sappiamo che qualcun altro sarà molto fortunato ad avere questa squadra e questa storia. Non ho mai sperimentato la straordinaria solidarietà di così tante persone di talento. Ci impegniamo a trovare una nuova casa per Y. #YLivesOn".

Amber Tamblyn, interprete della conservatrice Kimberly Cunningham nella serie, è intervenuta su Twitter per esprimere il suo disappunto scrivendo:

"Sono delusa, ma so che questa serie straordinaria ha ancora così tanto da raccontare e troverà presto una nuova casa. Non vedo l'ora di raccontare il prossimo capitolo. Se la pensate come me, lasciate che il mondo lo sappia. #YLivesOn".

Qui trovate la recensione dei primi episodi di Y: L'ultimo uomo, dramma post-apocalittico basato sull'omonima serie di fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Nella serie, un evento catastrofico decima tutta la popolazione maschile tranne un giovane uomo, Yorick Brown (Ben Schnetzer), e la sua scimmietta. La serie segue i sopravvissuti in questo nuovo mondo mentre lottano per ripristinare ciò che è stato perso valutando l'opportunità di costruire qualcosa di meglio.

Nel cast della serie troviamo anche Diane Lane, Juliana Canfield, Elliot Fletcher, Olivia Thirlby, Ashley Romans e Marin Ireland.