Y: The Last Man, Barry Keoghan abbandona la serie

Y: The Last Man ha perso il suo protagonista: Barry Keoghan ha infatti abbandonato la serie che verrà prodotta per FX.

La star di Dunkirk avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Yorick Brown, un giovane che usa il senso dell'umorismo per affrontare i problemi rappresentati dall'essere l'ultimo sopravvissuto di sesso maschile a una terribile evento catastrofico. Il fumetto ha debuttato nel 2002 ed è composto da 60 numeri. L'opera ha conquistato tre Eisner Awards e un Hugo Award nella categoria Best Graphic Story.

Barry Keoghan era coinvolto nel progetto fin dall'annuncio del pilot avvenuto nel 2018 e per ora non è stato svelato il motivo per cui ha deciso di rinunciare al ruolo.

La serie, tratta dalla graphic novel di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, racconta quello che accade in un mondo post-apocalittico in cui ogni essere vivente di sesso maschile è morto, tranne un unico sopravvissuto. Nel cast ci saranno Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland e Amber Tamblyn.

L'opera avrebbe dovuto diventare inizialmente un film prodotto per New Line e nel 2013 era stato annunciato come regista Dan Trachtenberg. Lo studio ha poi perso i diritti cinematografici e FX ha iniziato lo sviluppo dello show, durato due anni.