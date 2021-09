Y: L'ultimo uomo, l'apocalittica sequenza d'apertura nella serie in arrivo su Disney+

Primo sguardo al suggestivo incipit post-apocalittico del pilot di Y: L'ultimo uomo, serie tratta dal fumetto di culto di Brian K. Vaughn i cui primi tre episodi saranno disponibili su Star per Disney+ a partire da mercoledì 22 settembre.

La clip introduce il personaggio di Yorick Brown (Ben Schnetzer), l'ultimo uomo rimasto sulla Terra dopo che una catastrofe ha cancellato il genere maschile dal pianeta. Insieme a Yorick incontriamo anche la sua unica compagna di viaggio, la scimmietta Ampersand.

Y: The Last Man racconta quello che accade in un mondo post-apocalittico in cui ogni essere vivente di sesso maschile ha perso la vita, tranne un unico uomo che viaggia in compagnia di una scimmietta.

Y: The Last Man, Amber Tamblyn nel pilot della serie FX

Nel cast ci saranno Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland, Amber Tamblyn, Jennifer Brown, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby e Juliana Canfield.

Tutti gli episodi dello show sono stati diretti da donne e la produzione ha un numero significativo di capi dipartimento donne, incluse entrambe le direttrici della fotografia, la scenografa, la costumista, la direttrice del casting, i montatori, la coordinatrice degli stunt e altri membri del team che hanno portato sul piccolo schermo la storia.