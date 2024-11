Blue Beetle, Xolo Maridueña entusiasta di riprendere il ruolo nella serie animata: "É un onore"

Xolo Maridueña è pronto a riprendere il suo ruolo di Blue Beetle nella prossima serie animata dei DC Studios. L'attore di Cobra Kai ha recentemente spiegato cosa significa per lui continuare a raccontare la storia di Jaime Reyes, il supereroe della DC Comics che ha interpretato nel film 2023.

Maridueña ha dichiarato in un'intervista a Hablemos de Cine di aver doppiato il supereroe latino nella prossima serie animata. E ha continuato: "Sono così entusiasta di poter continuare la storia di Jaime che è un onore e non vedo l'ora di vedere dove diavolo andrà. È ancora presto, ma so che sarà il prossimo folle".

Blue Beetle: ecco in che modo il film DC spiana la strada alla serie su Booster Gold

Tutti i dettagli della serie animata

All'inizio di quest'anno, Deadline ha dato la notizia che la Warner Bros. Animation e i DC Studios stavano lavorando a una serie animata basata su Blue Beetle. Miguel Paga sarà il regista e lo showrunner, mentre Cristian Martinez sarà lo sceneggiatore.

Blue Beetle: una nuova foto del film

Angel Manuel Soto e Gareth Dunnet-Alcocer, rispettivamente regista e sceneggiatore del film 2023, saranno produttori esecutivi insieme a John Rikard, che ha svolto lo stesso ruolo nel film. Galen Vaisman, che ha collaborato al film, supervisionerà la serie televisiva animata per i DC Studios.

È già stato confermato che gli eventi di Blue Beetle continueranno nel nuovo DC Universe "resettato" di James Gunn e Peter Safran, il che fa sorgere una domanda interessante su questo seguito animato. La serie animata potrebbe finalmente sfruttare alcuni degli easter egg del film e introdurre i due precedenti Blue Beetle della DC, Ted Kord e Dan Garrett.

Il film di Blue Beetle 2023 è incentrato su Jaime Reyes, un neolaureato che torna a casa per capire cosa vuole fare della sua vita. Jaime acquisisce dei superpoteri quando uno scarabeo alieno di Blue Beetle si innesta su di lui. Il film è interpretato anche da Adriana Barraza, Damián Alcázar, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo, Susan Sarandon e George Lopez. Becky G ha doppiato Khaji-Da, l'entità che controlla lo scarabeo.