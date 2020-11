Xbox: The Rock e Microsoft donano le console agli ospedali pediatrici

Dwayne Johnson è un tenerone, ma questo lo sapevamo già. L'attore ed ex-campione di wrestling ha contribuito a rendere felici migliaia di bambini collaborando con Microsoft e l'associazione Gamers Outreach nel donare agli ospedali le nuove console Xbox di ultima generazione.

A distanza di 20 anni dal lancio della prima Xbox, al quale prese parte lo stesso The Rock, l'attore di Black Adam si cala già (o forse sarebbe il caso di dire ancora una volta) nei panni del supereroe e si impegna a ripetere un'iniziativa di grande successo assieme alla Microsoft e Gamers Outreach - un'organizzazione che fornisce gratuitamente software e videogame agli istituti ospedalieri per aiutare i pazienti più giovani ad affrontare più serenamente la loro degenza -, donando a 20 ospedali d'America delle versioni personalizzate - con tanto di logo del Brahma Bull e un messaggio da parte di Johnson, "Keep smiling and have fun. Love, Dwayne 'The Rock' Johnson", e controller abbinati - della console Xbox di ultima generazione in uscita quest'oggi, martedì 10 novembre, sul mercato: la Xbox Series X.

Come riportato anche da IGN e X-Box Wire, e come potete vedere anche nel video condiviso da Johnson, le console saranno inserite in uno speciale supporto fornito da Games Outreach chiamato "GO Kart", ovvero una sorta di cabina portatile per rendere più semplice il trasporto tra una stanza e l'altra degli ospedali.

Altro che Babbo Natale, insomma.