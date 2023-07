Xavier Dolan lascia il cinema? 'Stanco di lavorare due anni a film che quasi nessuno vedrà'

Lo scorso anno l'ex enfant prodige canadese Xavier Dolan aveva annunciato l'intenzione di prendersi una lunga pausa dal lavoro, paura che adesso potrebbe diventare definitiva secondo le ultime dichiarazioni dell'attore e regista, sempre più intenzionato a lasciare il cinema.

"Non ho più voglia di fare questo lavoro. Sono stanco. Siamo nel 2022 e il mondo è cambiato drasticamente" aveva dichiarato lo scorso anno il cineasta canadese a Le Journal De Montreal. "In quel mondo, non sento più necessariamente il bisogno di raccontare storie e di relazionarmi. Voglio prendermi del tempo per stare con i miei amici e la mia famiglia. Voglio girare spot pubblicitari e costruirmi una casa in campagna un giorno, quando avrò risparmiato abbastanza soldi. Non lo dico affatto in modo triste. Voglio solo vivere altre esperienze".

In una nuova intervista a El Pais, la decisione di Xavier Dolan suona in modo ancor più categorico. Ecco cosa ha detto l'artista al giornale spagnolo:

"Non ho voglia di impegnare due anni in un progetto che quasi nessuno vedrà. Ci metto troppa passione per ricevere queste delusioni. Mi chiedo se il mio cinema sia pessimo, e so che non lo è".

Dolan ha aggiunto di sentirsi depresso dalla situazione politica internazionale tanto che l'arte, adesso, gli appare priva di significato:

"Non capisco che senso abbia raccontare storie quando tutto intorno a noi sta cadendo a pezzi. L'arte è inutile e dedicarsi al cinema è una perdita di tempo."

Dopo i successi di critica e pubblico dei primi film, la crisi per Xavier Dolan sarebbe iniziata con It's Only the End of the World che, nonostante il Gran Premio della Giuria ricevuto a Cannes nel 2016, è stato definito dalla critica uno dei peggiori film mai premiati al festival. A peggiorare le cose, Dolan si è cimentato poi con il suo primo film in lingua inglese, La mia vita con John F. Donovan, che si è rivelato un flop di prim'ordine e ha tagliato completamente la performance di Jessica Chastain dal montaggio finale? Nel 2019 è arrivato Matthias and Maxine" del 2019, altro insuccesso che ha spinto Xavier Dolan a mettere in discussione la sua arte. Ma la sua decisione di lasciare il cinema sarà davvero definitiva?