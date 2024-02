Xavier Dolan sarà il presidente della giuria di Un Certain Regard a Cannes 2024

Il Festival di Cannes ha annunciato che sarà Xavier Dolan il presidente della giuria della sezione Un Certain Regard in occasione dell'edizione 2024, in programma dal 14 al 25 maggio.

Il regista aveva conquistato il premio della Giuria con il suo film Mommy durante la 67esima edizione del festival, nel 2014.

La dichiarazione del regista

Annunciando il suo impegno durante la prossima edizione dell'evento cinematografico, Xavier Dolan ha dichiarato: "Sono onorato e deliziato nel ritornare a Cannes come presidente della giuria di Un Certain Regard. Scoprire il lavoro di talentuosi filmmaker è sempre stato, ancora più del realizzare film, al cuore dei miei percorsi personali e professionali. Riconosco, in questa responsabilità che mi è stata assegnata, l'opportunità di focalizzarmi, con i membri della giuria, su un aspetto essenziale dell'arte del cinema: raccontare le storie in modo veritiero".

Matthias & Maxime: Xavier Dolan a Cannes 2019"

Luca Guadagnino verso Cannes 2024: il suo nuovo film, Queer, sarà presentato sulla Croisette

Dolan, a soli 21 anni, aveva debuttato nella sezione Un Certain Regard con Heartbeats, mentre due anni dopo aveva presentato al festival Laurence Anyways, che aveva conquistato il premio come Miglior Attrice grazie all'interpretazione di Suzanne Clément.

Nella 68esima edizione del Festival francese, inoltre, Xavier era stato uno dei membri della giuria, prima di tornare l'anno successivo in concorso con It's only the end of the world, che aveva conquistato il Gran Prix.