X-Men, Sophie Turner: "Vorrei continuare la storia di Jean Grey"

Sophie Turner ha confermato che sarebbe disposta a riprendere il ruolo di Jean Grey se Marvel e Disney volessero proseguire il racconto degli X-Men che, per ora, si è interrotto con Dark Phoenix.

L'attrice è attualmente tornata nel mondo delle serie tv, dopo la fine del cult Il trono di spade, in occasione di Survive, prodotta per Quibi.

Proprio in occasione di promozione dello show, Sophie Turner ha rilasciato in un'intervista a Variety in cui spiega: "Non so come sia la situazione, se la Disney voglia proseguire il percorso degli X-Men, ma sarei disposta a tornare a interpretare quel personaggio, recitare con quel cast e vivere di nuovo quell'esperienza". L'attrice ha ammesso: "Ci siamo divertiti moltissimi con quei film. Ucciderei per poter tornare".

X-Men: Dark Phoenix non ha ottenuto i risultati sperati ai box office e ha subito moltissimi cambiamenti che ne hanno modificato la trama, come la scelta di eliminare gli Skrull come nemici degli eroi, sostituendoli con una generica razza aliena in grado di cambiare forma. Dopo l'acquisizione da parte di Disney della 20th Century Fox, la Marvel non ha ancora rivelato quali progetti abbia riguardanti i mutanti e non resta che attendere per scoprire se il desiderio di Sophie verrà realizzato.

