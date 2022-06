Thunderbolts: Jake Schreier sarà il regista del film Marvel

Le avventure dei Thunderbolts arriveranno sul grande schermo e sarà Jake Schreier il regista del film Marvel.

La sceneggiatura verrà scritta da Eric Pearson, già autore di Black Widow, e Kevin Feige sarà ovviamente il produttore del lungometraggio.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli su Thunderbolts che porterà sul grande schermo il gruppo di supervillain che andranno in una missione per conto del governo. Attualmente non si sa ancora quali personaggi faranno parte del team, anche se alcune fonti vicine alla Marvel sostengono che lo studio abbia contattato alcuni attori che sono già parte del MCU per assicurarsi che si tengano liberi per la prossima estate, periodo previsto per le riprese.

Tra i personaggi che potrebbero apparire ci sono quindi Baron Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, The Abomination, US Agent e il Soldato d'Inverno, senza dimenticare il generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, che tra le pagine dei fumetti forma il primo team.

Jake Schreier sembra abbia ottenuto l'incarico di regista dopo aver proposto la sua visione della storia e aver conquistato i produttori. Il regista, nel 2013, ha diretto Robot & Frank, seguito poi nel 2015 da Città di carta.