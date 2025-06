X-Men: Beau DeMayo si scaglia contro la scelta di Jake Schreier come regista del prossimo film

Il creatore di X-Men '97 ha condiviso la sua dura opinione nei confronti della scelta di Jake Schreier, che ha recentemente portato sugli schermi Thunderbolts, come regista del prossimo film dedicato alle avventure dei mutanti.

Beau DeMayo ha usato X per spiegare cosa pensa della scelta compiuta dai responsabili dei Marvel Studios, ricordando anche i risultati non particolarmente brillanti ottenuti dal recente film del MCU.

L'attacco dell'autore

Nel suo tweet, lo sceneggiatore di X-Men '97 ha scritto: "Oh, guarda, solo tra le fila dei Marvel Studios con le loro atmosfere da country club in stile piantagione puoi dirigere un film decente che non vada in pari con le spese con gli incassi ai box office e ottenere questo ingaggio".

Beau DeMayo ha quindi criticato duramente la scelta di Jake Schreier ribadendo: "Oh, per adattarsi a una certa fascia demografica di Hollywood e poi fallire completamente. Non ho alcun interesse a vedere cosa si inventeranno lui e un altro mediocre fallito completamente. Almeno sappiamo che avremo la versione degli X-Men di Bob Iger, che non ha alcuna esplorazione autentica dei temi al centro di X-Men. Questa è una scelta fottutamente patetica".

La situazione tra le fila della Marvel

Thunderbolts* ha incassato circa 381 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo a fronte di un budget di circa 180 milioni. Il risultato, non all'altezza delle aspettative della Marvel, sembra non aver ostacolato il futuro del regista tra le fila del MCU.

Beau DeMayo, invece, è stato licenziato dai Marvel Studios nel 2014 prima del debutto della serie animata su Disney+ e quando il creatore aveva già finito di scrivere la seconda stagione di X-Men '97. A occuparsi del progetto sarà ora Matthew Chauncey, già tra gli autori di What If...?. Il filmmaker, oltre a essere attivo come produttore esecutivo della terza stagione, sembra abbia avuto un ruolo da supervisore durante il lavoro compiuto dagli autori sulla stagione 2, che ha subito alcune modifiche rispetto a come l'aveva ideata DeMayo.