X-Men: svelato il nuovo team che comparirà nell'MCU?

Il nuovo team di X-Men che verrà introdotto prossimamente nel Marvel Cinematic Universe sarebbe stato svelato grazie ad alcuni rumor riportati da Movieweb. La nuova line-up degli X-Men includerebbe Thunderbird, Tempesta, Ciclope, Havok, Nightcrawler, Marvel Girl (Jean Grey) e Sole Ardente.

La prima cosa che salta all'occhio è l'assenza di Wolverine. Come sappiamo, l'uscita di scena di Hugh Jackman potrebbe causare non pochi problemi a Marvel visto che i fan richiedono a gran voce il suo ritorno, ma lui non sarebbe intenzionato a tornare nei panni del personaggio per sopraggiunti limiti di età. Possibile che di fronte a questa problematica Marvel abbia preferito accantonare il suo ritorno evitando, almeno per adesso, un recasting.

John Proudstar, alias Thunderbird, finora non è mai apparso sul grande schermo, ma è comparso solo nella serie Fox Gifted. Secondo la lista diffusa da Movieweb, potrebbe essere uno dei primi mutanti ad approdare nell'MCU insieme a Tempesta, che invece è presente in ogni film sugli X-Men realizzato finora, a eccezione di X-Men: l'inizio. Possibile che il personaggio approderà nel franchise grazie a Wakanda. Nei fumetti Tempesta e T'Challa hanno una relazione sentimentale che potrebbe essere riproposta sul grande schermo.

Anche Sole Ardente non è mai apparso nei film sugli X-Men, ma ha fatto la sua comparsa negli anni '80 nella serie animata Spider-Man and His Amazing Friends oltre che in alcuni videogame.

Resta adesso da capire se questa lista non ufficiale verrà confermata, ma soprattutto quando e come gli X-Men faranno la comparsa nell'MCU.