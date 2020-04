X-Men: Professor X e Magneto saranno interpretati da attori di colore nell'MCU?

Dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, si avvicina il momento dell'ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe; secondo un rumor recente le nuove versioni di Professor X e Magneto potrebbero essere interpretare da attori di colore.

CosmicBookNews riporta un rumor contenuto in un nuovo leak di 4Chan in cui si parla, tra le altre cose, del futuro cinematografico degli X-Men dopo l'acquisizione Disney. Secondo il leak, Marvel avrebbe intenzione di ingaggiare due attori di colore, non esclusivamente afroamericani, per i ruoli di Erik Lehnsherr e Charles Xavier, rispettivamente, Magneto e Professor X. Per il momento Kevin Feige non conferma, ma l'ipotesi sulla carta sembra piuttosto interessante.

Se il rumor verrà confermato, non sappiamo ancora come reagiranno i fan degli X-Men, visto che Professor X e Magneto sono due figure iconiche, ma già in passato nomi come Denzel Washington e Giancarlo Esposito erano stati accostati agli X-Men perciò l'ipotesi era già stata vagliata.

Dopo i ritardi subiti dalla Fase 4, resta da capire quando e come gli X-Men faranno il loro ingresso nell'MCU. Per adesso le ipotesi si sprecano.

