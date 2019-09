X-Men: Marvel punta su Magneto per una serie tv Disney+!

La Marvel sarebbe al lavoro su una serie tv incentrata su Magneto degli X-Men per la piattaforma Disney+. Al momento, come ha sottolineato We Got This Covered, si tratterebbe un progetto ancora nelle primissime fasi di sviluppo per cui tutto può essere possibile: dall'avvio della produzione vera e propria, alla sua cancellazione se le difficoltà dovessero rivelarsi insormontabili.

Sulla genuinità della notizia invece non ci sarebbero dubbi, visto che sono state citate fonti estremamente affidabili che già in passato avevano permesso al magazine di anticipare sia il remake in live action di Aladdin, sia di She Hulk. Insomma, le informazioni arriverebbero direttamente dall'interno della Casa delle Idee.

X-Men: Giorni di un futuro passato: Michael Fassbender con il costume di Magneto di fronte alla folla

Certo, questa accelerazione sugli X-Men, o meglio su uno dei suoi personaggi fondativi come Magneto, desta molta curiosità: a luglio era stato lo stesso Kevin Feige a rimarcare che l'epopea dei mutanti sarebbe stata ripresa da capo dopo l'acquisizione in casa Disney della Fox, lo studios che ha detenuto sino ad ora i diritti su questi supereroi. I magri incassi di X-Men: Dark Phoenix facevano però supporre che il via sarebbe arrivato tra qualche anno; giusto il tempo necessario per ripianificare l'intera saga.

X-Men: La saga che lanciò la Marvel Comics al cinema

L'annuncio di una serie interamente dedicata a Magneto spariglia indubbiamente ogni ipotesi appena fatta e impone di riconsiderare l'azione della Marvel perché, se lo show andrà in porto, è verosimile aspettarsi un nuovo stand-alone degli X-Men a stretto giro, magari con la possibilità di avere Hugh Jackman come Wolverine. L'attore australiano ha, infatti, chiuso con il personaggio dagli artigli di adamantio, ma potrebbe riprendere il ruolo nel caso venga inserito all'interno del MCU.

Magneto sarebbe, infatti, solo l'ultimo tassello di una timeline narrativa fatta apposta su Disney+ in parallelo con l'evolversi del Marvel Cinematic Universe al cinema e che attualmente comprende: Loki, WandaVision, Falcon, Occhio di Falco e She Hulk. Difficile capire se a interpretare il villan mutante possano essere i due attori che lo hanno impersonato sino ad adesso, cioè Ian McKellen e Michael Fassbender, anche perché recentemente si è fatto con insistenza il nome di Giancarlo Esposito come valido sostituto. Visto che il franchise verrà rimesso a nuovo è, infatti, lecito aspettarsi un restyling di molti ruoli. Staremo a vedere.