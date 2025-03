X-Men: Jesse Plemons in trattative per il ruolo di Bestia nel reboot del MCU

Da tempo si parla del reboot degli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe, e ora emergono nuove indiscrezioni sul possibile cast.

Stando a quanto riportato da The Hot Mic, Jesse Plemons - noto per i suoi ruoli in Civil War e Zero Day - sarebbe in trattative per vestire i panni di Bestia nel nuovo film sugli X-Men dei Marvel Studios.

Anche se il cameo di Kelsey Grammer nella scena post-credit di The Marvels aveva fatto ipotizzare un suo ritorno nei panni di Hank McCoy, sembra che lo studio voglia puntare su un nuovo interprete per il personaggio.

Al momento, i Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente un regista, ma il crescente numero di voci sul casting suggerisce che il progetto stia prendendo forma con un cast di alto livello.

Quali attori potrebbero far parte del nuovo X-Men?

Oltre a Plemons, sono emersi diversi nomi per alcuni dei ruoli principali. Secondo le ultime indiscrezioni, Harris Dickinson (The Iron Claw, Triangle of Sadness) e Jack Champion (Avatar: La via dell'acqua, Scream VI) sarebbero in corsa per interpretare Ciclope, mentre Sadie Sink, nota per Stranger Things, potrebbe essere la scelta per Jean Grey.

Locandina di Jesse Plemons

Si vocifera anche che Ayo Edebiri (The Bear) e DeWanda Wise (Jurassic World: Il dominio) siano tra le possibili interpreti di Tempesta, mentre il team dovrebbe includere anche Kitty Pryde e Gambit.

Più di recente, sono emerse nuove speculazioni: Hunter Schafer (Euphoria, Cuckoo) potrebbe interpretare Mystica, Julia Butters (The Fabelmans, The Gray Man) sarebbe in lizza per il ruolo di Kitty Pryde, mentre Margaret Qualley potrebbe essere nel mirino dei Marvel Studios per Rogue.

Euphoria: Hunter Schafer protagonista di una scena della serie

Un rumor più sorprendente suggerisce inoltre che Denzel Washington potrebbe essere preso in considerazione per il ruolo del villain principale, forse addirittura Magneto.

Nel frattempo, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming per i Marvel Studios, ha confermato che il progetto è attualmente in fase di sviluppo. In un'intervista a Screen Rant, ha dichiarato:

"Penso che online si possano leggere molte voci che alimentano il passaparola e l'entusiasmo dei fan. In questo momento, stiamo ancora lavorando alla seconda stagione di X-Men '97, che sta venendo fuori in modo incredibile, e le sceneggiature della terza stagione sono fantastiche. Questo è sicuramente un ottimo modo per portare gli X-Men in televisione. E sì, c'è un film sugli X-Men in lavorazione, quindi è lì che è concentrata la nostra attenzione".