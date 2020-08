X-Men, James Gunn rivela i suoi 5 mutanti Marvel preferiti

Parlando di X-Men, se chiedete a James Gunn quali sono i suoi 5 mutanti Marvel preferiti, lui vi risponderà a una sola condizione... Se al primo posto della top 5 può metterci un determinato personaggio. Scopriamo insieme chi.

Un altro giorno, un'altro trend-topic su Twitter. Questa volta, al centro della conversazione troviamo gli X-Men, e come riporta Comicbook,la domanda a cui rispondere sembrerebbe essere: se doveste scegliere 5 X-Men per comporre il vostro team, quali sarebbero? Così il Twitterverse si è dedicato alla scelta dei #My5XMen, come dice l'hashtag, e tra i "partecipanti" troviamo anche il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, James Gunn.

Siete curiosi di sapere chi avrà scelto lui? Ecco il tweet.

Does Doop count? Cuz if so it’s Doop, Fantomex, Kitty Pryde, Storm, and Wolverine. If Doop doesn’t count I’m not sure I want to play this game. @GailSimone @AllredMD #My5XMen pic.twitter.com/wJy86YKBSj — James Gunn (@JamesGunn) August 9, 2020

"_Doop conta, vero? Se è così direi Doop, Fantomax, Kitty Pride, Storm e Wolverine. Se Doop non conta, non sono sicuro di voler partecipare a questo gioco #My5XMen" scrive il regista nel post, taggando l'autrice della challenge, Gail Simone.

Per coloro che non avessero idea di chi sia il personaggio che ha tanto a cuore Gunn, e che vedete anche nell'immagine da lui postata, Doop è un prodotto degli esperimenti dell'esercito americano durante la Guerra Fredda, ed è presto divenuto un elemento strumentale nella caduta dell'Unione Sovietica. Come fa notare anche il sito Marvel.com, non sappiamo cosa abbia fatto nel periodo successivo a quello della Guerra Fredda, ma di recente si è unito al superteam di mutanti noto come X-Foorce in qualità di loro cameraman, ed è anche amico di Wolverine. Chissà se vedremo mai Doop sul grande schermo...